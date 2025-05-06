На Донетчине оккупанты расстреляли троих пленных военных ВСУ
Киев • УНН
3 мая 2025 года военные рф расстреляли троих пленных военнослужащих ВСУ в Волновахском районе. Прокуратура начала расследование военного преступления.
В Волновахском районе военные рф расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ из автоматического оружия, прокуратура начала расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По оперативным данным, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вс рф расстреляли их из автоматического оружия.
Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в Офисе Генпрокурора.
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.
.... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура16.04.25, 16:50 • 7058 просмотров