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На Донетчине оккупанты расстреляли троих пленных военных ВСУ

Киев • УНН

 • 5332 просмотра

3 мая 2025 года военные рф расстреляли троих пленных военнослужащих ВСУ в Волновахском районе. Прокуратура начала расследование военного преступления.

На Донетчине оккупанты расстреляли троих пленных военных ВСУ

В Волновахском районе военные рф расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ из автоматического оружия, прокуратура начала расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По оперативным данным, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вс рф расстреляли их из автоматического оружия.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

.... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура16.04.25, 16:50 • 7058 просмотров

Антонина Туманова

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