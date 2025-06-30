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Эксперты ООН подтвердили ответственность рф за теракт в Оленевке

Киев • УНН

 • 203 просмотра

Эксперты ООН подтвердили спланированное преступление рф в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленевке 29 июля 2022 года, которое привело к гибели более 50 пленных. Внутренний анализ ООН выявил, что россия совершила атаку, опровергнув свою версию об ударе HIMARS.

Эксперты ООН подтвердили ответственность рф за теракт в Оленевке

Убийство в Оленевке — это тщательно спланированное преступление россии, подтвердили эксперты ООН после длительного расследования. В ночь на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки россия совершила позорный террористический акт, пришли к выводу специалисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Детали

В результате устроенного взрыва в Еленовке погибло более 50 украинских военнопленных, еще почти 130 получили ранения. Сразу после взрыва россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS, отметил омбудсмен.

Международный комитет Красного Креста и ООН тогда выразили готовность расследовать теракт. Однако уже через 5 месяцев Миссия ООН по установлению фактов по Оленевке была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности.

Я неоднократно пытался встретиться с участниками Миссии ООН, чтобы передать материалы, которые есть в Украине. Миссия ни разу не согласилась с ними ознакомиться. Также я предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что тоже получил отказ. И только через год ООН опровергло ложь рф, заявив, что теракт в Оленевке "не был вызван ракетой HIMARS"!

- заявил Лубинец.

Вместе с тем, по его словам, ООН никогда публично не обвиняла россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

Однако недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами — внутренний анализ ООН показал, что именно рф спланировала и осуществила атаку.

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В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые вооруженные силы рф использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрено планирование, организацию и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны россии, Украины и самой ООН, а также представлены дальнейшие рекомендации для Украины.

Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Оленевку никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!

- подчеркнул украинский омбудсмен.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Украина
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