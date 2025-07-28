Оленівка і ще немало прикладів російських звірств: Зеленський надіслав меседж у день пам'яті загиблих у полоні захисників
Київ • УНН
Президент Зеленський оприлюднив звернення у День скорботи та вшанування пам'яті Захисників України, які загинули в полоні. Це рішення ухвалено після воєнного злочину рф в Оленівці у ніч з 28 на 29 липня 2022 року.
Президент України Володимир Зеленський у День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні заявив, що "ми памʼятаємо, і не пробачимо", пише УНН.
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"У ніч із 28 на 29 липня 2022 року росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених - "азовців" - в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент зауважив, що сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
"Ми памʼятаємо. І не пробачимо", - наголосив Президент України.
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