Оленовка и еще немало примеров российских зверств: Зеленский направил месседж в день памяти погибших в плену защитников
Киев • УНН
Президент Зеленский обнародовал обращение в День скорби и чествования памяти Защитников Украины, погибших в плену. Это решение принято после военного преступления рф в Оленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену, заявил, что "мы помним и не простим", пишет УНН.
Детали
"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных - "азовцев" - в Оленовке. И к сожалению, таких примеров российских зверств немало", - написал Зеленский в соцсетях.
Президент указал, что сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и чествования памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.
"Мы помним. И не простим", - подчеркнул Президент Украины.
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