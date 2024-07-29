Следствие рассматривает несколько версий теракта в колонии в Еленовке, где погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения, но основной версией является то, что был взорван термобарический заряд, учитывая последствия. Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов во время мероприятия посвященном годовщине теракта в Еленовке: "Еленовка - место военного преступления россии", передает корреспондент УНН.

"Есть несколько версий, которые, к сожалению, до сих пор остаются. Одна из основных версий, что действительно был взорван термобарический заряд, учитывая последствия. Были обследованы все тела бойцов, которые были возвращены. Мы привлекали международных партнеров и соответствующее оборудование для обследования каждого тела. И версия о термобарическом заряде является основной. Вопрос, который сейчас мы решаем, каким образом непосредственно осуществлялся подрыв. Мы допросили более 20 бойцов, которые были непосредственно в бараке. 30 военнопленных, которые находились в Еленовке в других бараках. 10 военнопленных, которые были привлечены к оказанию медицинской помощи", - сказал Белоусов.

Он добавил, что Украина продолжает работать с международными партнерами, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

"К сожалению, до сих пор назвать фамилии, которые причастны к этому преступлению, мы не можем, но одним из индикаторов, что к этому причастно высшее руководство рф, является то, что россия не провела самостоятельное расследование, что является свидетельством того, что это преступление покрывается и поддерживается высшим политическим руководством", - добавил Белоусов.

По его словам, 9 украинских бойцов погибли уже после взрыва, ведь рф не предоставила им необходимую медицинскую помощь.

"Было совершено следующее преступление, которое привело к гибели 9 бойцов, находившихся в Еленовке. Непосредственно на месте взрыва в течение нескольких часов те бойцы, которые получили серьезные ранения, не получили медицинскую помощь. Не просто не получили помощь, а не получили сознательно", - отметил Белоусов.

Напомним

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS.

Омбудсман Лубинец призывает ООН возобновить миссию по расследованию взрыва в колонии Еленовки. Украина готова предоставить материалы, но ООН до сих пор не согласилась их рассмотреть.