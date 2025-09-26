ОБСЕ заявила о смерти около 169 украинских военных в плену: в МИД отреагировали на отчет о преступлениях рф

Эксперты ОБСЕ в своем отчете о преступлениях россии против украинских военнопленных заявляют о массовом и систематическом применении пыток, жестокого обращения. Около 169 украинских военных погибли в плену. МИД Украины призвало международное сообщество консолидировать усилия для обеспечения обмена военнопленными на основе принципа "всех на всех", передает УНН.

Отчет экспертов ОБСЕ

Подготовленный независимой миссией экспертов Московского механизма ОБСЕ доклад является всеобъемлющим международным документом, посвященным проблематике систематических преступлений государства-агрессора против украинских военнопленных.

В МИД Украины отмечают, что дополнительным свидетельством ответственности российской федерации за эти преступления является то, что она отказалась сотрудничать с миссией независимых экспертов ОБСЕ.

Миссия установила в своем отчете, что практика обращения с украинскими военнопленными российской федерацией:

носит массовый и системный характер, сопровождается последовательными и преднамеренными действиями, направленными против защитников Украины;

может представлять собой военное преступление "незаконное обращение с военнопленными" и преступление против человечности "заключение или иное суровое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права".

Миссия также установила многочисленные грубые нарушения международного гуманитарного права и прав человека:

массовое и систематическое применение пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, в том числе сексуального насилия;

произвольные казни и убийства украинских военнопленных, в том числе после сдачи в плен;

умышленное непредоставление надлежащего питания, медицинской помощи и базовых условий содержания, что приводило к смертям в местах несвободы;

использование военнопленных для пропаганды, принуждения к сотрудничеству и так называемых "судебных процессов" в нарушение Женевской конвенции III.

В докладе ОБСЕ отмечается, что миссия столкнулась со значительными трудностями из-за отсутствия прозрачности и отказа сотрудничества со стороны россии. Украинские военнопленные содержатся во многих местах в россии и на временно оккупированных территориях Украины, которые остаются в значительной степени недоступными.

Несмотря на эти ограничения, по оценкам, с февраля 2022 года по меньшей мере 13 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины были задержаны. Из них примерно 169 погибли в плену, почти 6800 были освобождены и репатриированы, а примерно 6300 остаются под стражей.

Также сообщается, что миссия ОБСЕ выявила нарушения в освобождении и репатриации военнопленных. россия изначально не отдавала приоритет тяжелобольным или раненым военнопленным и не создала смешанных медицинских комиссий для их освобождения. Перемещение военнопленных часто происходит в опасных, бесчеловечных условиях, иногда приводя к травмам или смерти, в том числе во время воздушной или наземной транспортировки.

Особенно вопиющим случаем является Еленовская исправительная колония, где имели место системные нарушения, включая переполненность, пытки, неадекватное питание и медицинское обслуживание, а также принудительный труд. В июле 2022 года в результате взрыва в казармах погибло 53 украинских военнопленных и более 100 получили ранения, преимущественно из батальона "Азов". Рассказы выживших указывают на ответственность россии за эти инциденты, что отражает тенденцию пренебрежения и преднамеренного нанесения опасности военнопленным - говорится в докладе.

Реакция Украины на отчет ОБСЕ

МИД Украины отмечает, что выводы Отчета могут быть использованы в рамках национальных и международных механизмов привлечения к ответственности военных преступников государства-агрессора.

Украина призывает международное сообщество к активному распространению и использованию выводов Миссии, а также дальнейшей консолидации усилий с целью прекращения преступной практики российской федерации в отношении украинских военнопленных и обеспечения их немедленного обмена по принципу "всех на всех" - заявляет МИД.

Отмечается, что все заказчики, организаторы и исполнители военных преступлений и преступлений против человечности должны быть привлечены к ответственности.

