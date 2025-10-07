Президент ПА ОБСЕ Понса Сампьеро прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто 7 октября прибыл в Киев, где выступил в Верховной Раде, выразив поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. О прибытии президента сообщается на странице ОБСЕ в соцсети Х. Пишет УНН.

Детали

7 октября Киев посетил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто. В рамках визита он выступил перед депутатами Верховной Рады Украины, обратившись к парламентариям с речью, в которой подтвердил позицию организации по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

