Ексклюзив
12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00
ПА ОБСЄ може приєднатися до коаліції за повернення українських дітей: що заявив президент асамблеї

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро заявив у Верховній Раді про ініціювання приєднання ПА ОБСЄ до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Він наголосив на важливості колективних зусиль та скоординованих міжнародних дій для безпечного повернення дітей.

ПА ОБСЄ може приєднатися до коаліції за повернення українських дітей: що заявив президент асамблеї

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс виступив у Верховній Раді та заявив про важливість колективних зусиль для повернення до України викрадених росією дітей. Про це пише УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро ініціюватиме формальне приєднання Парламентської Асамблеї до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та забезпечення відповідальності для росії. Про це заявив Пере Хуан Понс Самп'єтро 7 жовтня з трибуни Верховної Ради під час свого офіційного візиту до України

- говориться у повідомленні.

Самп'єтро також відзначив важливість скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення дітей.

Слід чітко зазначити, викрадення дітей з їхніх домівок, примусова асиміляція та знущання — це не тільки воєнний злочин, це моральна проблема

- сказав Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Доповнення

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп’єрто 7 жовтня прибув до Києва, де виступив у Верховній Раді, висловивши підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією.

Павло Зінченко

