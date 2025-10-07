ПА ОБСЄ може приєднатися до коаліції за повернення українських дітей: що заявив президент асамблеї

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс виступив у Верховній Раді та заявив про важливість колективних зусиль для повернення до України викрадених росією дітей. Про це пише УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро ініціюватиме формальне приєднання Парламентської Асамблеї до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та забезпечення відповідальності для росії. Про це заявив Пере Хуан Понс Самп'єтро 7 жовтня з трибуни Верховної Ради під час свого офіційного візиту до України

Самп'єтро також відзначив важливість скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення дітей.

Слід чітко зазначити, викрадення дітей з їхніх домівок, примусова асиміляція та знущання — це не тільки воєнний злочин, це моральна проблема