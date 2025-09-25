$41.410.03
17:19 • 796 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 4014 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 15349 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 42317 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 31459 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 56997 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 56494 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74848 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55527 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47210 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Сибига обсудил возвращение украинских детей с секретарем Святого Престола

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Нью-Йорке. Они обсудили гуманитарную помощь и возвращение украинских военнопленных и депортированных детей.

Сибига обсудил возвращение украинских детей с секретарем Святого Престола

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Секретарем Святого Престола по вопросам отношений с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, во время которой обсудили гуманитарную помощь и возвращение домой украинских военнопленных и детей, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Был рад встретиться с Архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Нью-Йорке. Мы высоко ценим постоянную духовную поддержку Украины со стороны Святейшего Отца, а также гуманитарную помощь Ватикана, в частности заботу об украинских детях 

- заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна Ватикану за миссию кардинала Маттео Дзуппи и ценит вовлечение Святого Престола в освобождение украинских военнопленных и депортированных детей.

Мы и в дальнейшем надеемся на апостольский визит Его Святейшества в Украину, который оказал бы чрезвычайно важную духовную поддержку миллионам верующих в это сложное время полномасштабной войны 

- отметил Сибига.

Глава МИД также добавил, что Украина совместно со Святым Престолом продолжит работать над облегчением человеческих страданий и продвижением дела мира.

Я также подтвердил наше приглашение Архиепископу Галлахеру посетить Украину в удобное для него время 

- резюмировал Сибига.

Дополнение

Папа Римский Лев XIV заявил, что несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна.

Павел Зинченко

