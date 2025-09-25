Сибига обсудил возвращение украинских детей с секретарем Святого Престола
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Нью-Йорке. Они обсудили гуманитарную помощь и возвращение украинских военнопленных и депортированных детей.
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Секретарем Святого Престола по вопросам отношений с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, во время которой обсудили гуманитарную помощь и возвращение домой украинских военнопленных и детей, пишет УНН со ссылкой на МИД.
Был рад встретиться с Архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Нью-Йорке. Мы высоко ценим постоянную духовную поддержку Украины со стороны Святейшего Отца, а также гуманитарную помощь Ватикана, в частности заботу об украинских детях
Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна Ватикану за миссию кардинала Маттео Дзуппи и ценит вовлечение Святого Престола в освобождение украинских военнопленных и депортированных детей.
Мы и в дальнейшем надеемся на апостольский визит Его Святейшества в Украину, который оказал бы чрезвычайно важную духовную поддержку миллионам верующих в это сложное время полномасштабной войны
Глава МИД также добавил, что Украина совместно со Святым Престолом продолжит работать над облегчением человеческих страданий и продвижением дела мира.
Я также подтвердил наше приглашение Архиепископу Галлахеру посетить Украину в удобное для него время
Дополнение
Папа Римский Лев XIV заявил, что несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна.