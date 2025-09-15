"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України

Попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та росією наразі є малоймовірною. Про це в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux сказав глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV, повідомляє УНН.

За словами Понтифіка, він розрізняє "голос Святого Престолу у виступах за мир та роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша".

Я думаю, що люди чули різні заклики, які я робив щодо підвищення мого голосу, голосу християн та людей доброї волі, кажучи, що мир – єдина відповідь. Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що людей потрібно якось пробудити, щоб вони сказали, що є інший спосіб зробити це

Він нагадав, що Ватикан неодноразово пропонував посередництво у переговорах щодо припинення війни росії проти України.

Святий Престол з початку війни докладає великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, як би складно це не було, Не будучи однією чи іншою стороною, а справді нейтральною. ... Я думаю, що низка різних дійових осіб повинна докласти достатньо зусиль, щоб сторони, які воюють, сказали: "Досить, і давайте шукати інший спосіб вирішення наших розбіжностей