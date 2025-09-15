"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 15873 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 35972 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 62361 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 97340 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 81153 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 81462 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44930 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 82269 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73394 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40590 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.6м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органівVideo14 вересня, 17:38 • 3940 перегляди
Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський14 вересня, 18:02 • 5804 перегляди
Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО14 вересня, 18:34 • 3424 перегляди
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон14 вересня, 19:02 • 10250 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори01:55 • 4038 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 86479 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 58698 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 55822 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 82272 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 52820 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 17631 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 24871 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 73394 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 57351 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 105914 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
Financial Times
E-6 Mercury

"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV, заявив, що місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та росією наразі є малоймовірною. Понтифік розрізняє голос Святого Престолу у виступах за мир та роль посередника, яка, на його думку, не така реалістична.

"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України

Попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та росією наразі є малоймовірною. Про це в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux сказав глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Понтифіка, він розрізняє "голос Святого Престолу у виступах за мир та роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша".

Я думаю, що люди чули різні заклики, які я робив щодо підвищення мого голосу, голосу християн та людей доброї волі, кажучи, що мир – єдина відповідь. Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що людей потрібно якось пробудити, щоб вони сказали, що є інший спосіб зробити це

- зазначив Папа Лев XIV.

Він нагадав, що Ватикан неодноразово пропонував посередництво у переговорах щодо припинення війни росії проти України.

Святий Престол з початку війни докладає великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, як би складно це не було, Не будучи однією чи іншою стороною, а справді нейтральною. ... Я думаю, що низка різних дійових осіб повинна докласти достатньо зусиль, щоб сторони, які воюють, сказали: "Досить, і давайте шукати інший спосіб вирішення наших розбіжностей

- сказав Понтифік.

Він додав, що Святий Престол "продовжує сподіватися" на досягнення миру, але "є погані дійові особи, є спокуси".

Нагадаємо

Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні, підкресливши необхідність постійних зусиль та молитви для його досягнення.

Єрмак: Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти 31.08.25, 22:15 • 3025 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Лев XIV
Україна