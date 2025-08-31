$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 27496 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 68469 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 85039 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 100822 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 114973 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254759 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113118 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85790 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99748 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 325711 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Єрмак: Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру для України за участю міжнародної спільноти. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що це сигнал для тиску на москву.

Єрмак: Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти

Папа Римський Лев XIV у зверненні до вірян в неділю, 30 серпня закликав до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру для України за участю міжнародної спільноти. Про це повідомив керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У сьогоднішньому зверненні після молитви "Ангел Господній" Папа знову нагадав світу про страждання українського народу, про загиблих і поранених через російські удари. Його слова про милосердя, про заклик не залишатися байдужими та допомагати конкретними діями — це голос, який лунає проти війни й байдужості

- йдеться у дописі керівника ОП.

"Особливо важливим є заклик Святішого Отця до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру за участю міжнародної спільноти. Це чіткий сигнал, що світ має чинити тиск саме на Москву, яка розпочала цю війну і досі відмовляється її завершити. Росія повинна припинити терор і зробити реальні кроки для зупинення вбивств та розпочати перемовини", - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо

Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні, підкресливши необхідність постійних зусиль та молитви для його досягнення. Він постійно спілкується з політичними лідерами та молиться за прогрес у мирних переговорах.

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків07.08.25, 15:07 • 4031 перегляд

Віта Зеленецька

Політика
Лев XIV
Андрій Єрмак
Україна