Єрмак: Заклик папи Лева XIV до негайного припинення вогню – чіткий сигнал для міжнародної спільноти
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру для України за участю міжнародної спільноти. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що це сигнал для тиску на москву.
Папа Римський Лев XIV у зверненні до вірян в неділю, 30 серпня закликав до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру для України за участю міжнародної спільноти. Про це повідомив керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У сьогоднішньому зверненні після молитви "Ангел Господній" Папа знову нагадав світу про страждання українського народу, про загиблих і поранених через російські удари. Його слова про милосердя, про заклик не залишатися байдужими та допомагати конкретними діями — це голос, який лунає проти війни й байдужості
"Особливо важливим є заклик Святішого Отця до негайного припинення вогню та пошуку справедливого миру за участю міжнародної спільноти. Це чіткий сигнал, що світ має чинити тиск саме на Москву, яка розпочала цю війну і досі відмовляється її завершити. Росія повинна припинити терор і зробити реальні кроки для зупинення вбивств та розпочати перемовини", - наголосив Андрій Єрмак.
Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні, підкресливши необхідність постійних зусиль та молитви для його досягнення. Він постійно спілкується з політичними лідерами та молиться за прогрес у мирних переговорах.
