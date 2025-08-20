$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 4202 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 7934 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 17317 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 15449 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 76067 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
06:54 • 32253 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 33720 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33961 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 152571 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 132651 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Папа Лев XVI закликав шукати мир в Україні через молитву та працю

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні, підкресливши необхідність постійних зусиль та молитви для його досягнення. Він постійно спілкується з політичними лідерами та молиться за прогрес у мирних переговорах.

Папа Лев XVI закликав шукати мир в Україні через молитву та працю

Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні та підкреслив, що для його досягнення потрібні постійні зусилля і молитва. Святіший Отець поділився думками з журналістами під час повернення до Ватикану після літнього відпочинку в Кастель-Ґандольфо, пише УНН.

Деталі

Під час повернення до Ватикану у вівторок ввечері Папа Лев XVI відповів на запитання журналістів про можливі переговори щодо закінчення війни в Україні.

Необхідно справді шукати дорогу вперед, знайти мир. Є надія, але ще потрібно багато працювати, багато молитися і справді шукати шлях, щоб рухатися вперед, знайти мир

- сказав він.

Святіший Отець зазначив, що постійно спілкується з деякими політичними лідерами та молиться за можливості для прогресу в мирних переговорах.

Перед від’їздом із літньої резиденції у Кастель-Ґандольфо він вийшов привітатися з вірянами та журналістами, які зібралися на вулицях, і поділився своїми враженнями від перебування у санктуарії Богородиці, де колись бував святий Папа Іван Павло II.

Про перші сто днів свого понтифікату Папа сказав:

Вони були Божим благословенням. Я отримую так багато, я дуже вірю в Божі благодаті і дуже вдячний за це прийняття, яке я отримав, дякую всім вам

Повернення до Ватикану завершило другу частину літнього відпочинку Лева XVI, під час якої він часто спілкувався з людьми та зосереджувався на молитві і духовному відновленні.

Нагадаємо

Президент Зеленський обговорив війну та мирні переговори з Папою Левом XIV. Ватикан підтвердив готовність прийняти представників України та Росії для можливих переговорів.

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Лев XIV
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан