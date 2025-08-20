Папа Лев XVI закликав шукати мир в Україні через молитву та працю
Папа Лев XVI висловив надію на мир в Україні, підкресливши необхідність постійних зусиль та молитви для його досягнення. Він постійно спілкується з політичними лідерами та молиться за прогрес у мирних переговорах.
Під час повернення до Ватикану у вівторок ввечері Папа Лев XVI відповів на запитання журналістів про можливі переговори щодо закінчення війни в Україні.
Необхідно справді шукати дорогу вперед, знайти мир. Є надія, але ще потрібно багато працювати, багато молитися і справді шукати шлях, щоб рухатися вперед, знайти мир
Святіший Отець зазначив, що постійно спілкується з деякими політичними лідерами та молиться за можливості для прогресу в мирних переговорах.
Перед від’їздом із літньої резиденції у Кастель-Ґандольфо він вийшов привітатися з вірянами та журналістами, які зібралися на вулицях, і поділився своїми враженнями від перебування у санктуарії Богородиці, де колись бував святий Папа Іван Павло II.
Про перші сто днів свого понтифікату Папа сказав:
Вони були Божим благословенням. Я отримую так багато, я дуже вірю в Божі благодаті і дуже вдячний за це прийняття, яке я отримав, дякую всім вам
Повернення до Ватикану завершило другу частину літнього відпочинку Лева XVI, під час якої він часто спілкувався з людьми та зосереджувався на молитві і духовному відновленні.
Президент Зеленський обговорив війну та мирні переговори з Папою Левом XIV. Ватикан підтвердив готовність прийняти представників України та Росії для можливих переговорів.