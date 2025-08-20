Папа Лев XVI призвал искать мир в Украине через молитву и труд
Киев • УНН
Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения. Он постоянно общается с политическими лидерами и молится за прогресс в мирных переговорах.
Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине и подчеркнул, что для его достижения нужны постоянные усилия и молитва. Святейший Отец поделился мыслями с журналистами во время возвращения в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, пишет УНН.
Детали
Во время возвращения в Ватикан во вторник вечером Папа Лев XVI ответил на вопросы журналистов о возможных переговорах по окончании войны в Украине.
Необходимо действительно искать дорогу вперед, найти мир. Есть надежда, но еще нужно много работать, много молиться и действительно искать путь, чтобы двигаться вперед, найти мир
Святейший Отец отметил, что постоянно общается с некоторыми политическими лидерами и молится за возможности для прогресса в мирных переговорах.
Перед отъездом из летней резиденции в Кастель-Гандольфо он вышел поприветствовать верующих и журналистов, собравшихся на улицах, и поделился своими впечатлениями от пребывания в санктуарии Богородицы, где когда-то бывал святой Папа Иоанн Павел II.
О первых ста днях своего понтификата Папа сказал:
Они были Божьим благословением. Я получаю так много, я очень верю в Божьи благодати и очень благодарен за это принятие, которое я получил, спасибо всем вам
Возвращение в Ватикан завершило вторую часть летнего отдыха Льва XVI, во время которой он часто общался с людьми и сосредоточивался на молитве и духовном обновлении.
Папа Римский Лев XIV впервые принял представителя московского патриархата26.07.25, 21:21 • 17990 просмотров
Напомним
Президент Зеленский обсудил войну и мирные переговоры с Папой Львом XIV. Ватикан подтвердил готовность принять представителей Украины и России для возможных переговоров.