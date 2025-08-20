Папа Лев XVI призвал искать мир в Украине через молитву и труд

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 10295 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11844 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22606 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92033 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37501 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38086 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37696 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161058 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138574 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122082 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
41%
745мм
Популярные новости
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 39551 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 7606 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25239 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 18341 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15339 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 3314 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10296 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22606 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 92035 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161058 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 94 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 274 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 2884 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15570 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25581 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Доллар США
Лекарственные средства
Гривна

Папа Лев XVI призвал искать мир в Украине через молитву и труд

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине, подчеркнув необходимость постоянных усилий и молитвы для его достижения. Он постоянно общается с политическими лидерами и молится за прогресс в мирных переговорах.

Папа Лев XVI призвал искать мир в Украине через молитву и труд

Папа Лев XVI выразил надежду на мир в Украине и подчеркнул, что для его достижения нужны постоянные усилия и молитва. Святейший Отец поделился мыслями с журналистами во время возвращения в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, пишет УНН.

Детали

Во время возвращения в Ватикан во вторник вечером Папа Лев XVI ответил на вопросы журналистов о возможных переговорах по окончании войны в Украине.

Необходимо действительно искать дорогу вперед, найти мир. Есть надежда, но еще нужно много работать, много молиться и действительно искать путь, чтобы двигаться вперед, найти мир

- сказал он.

Святейший Отец отметил, что постоянно общается с некоторыми политическими лидерами и молится за возможности для прогресса в мирных переговорах.

Перед отъездом из летней резиденции в Кастель-Гандольфо он вышел поприветствовать верующих и журналистов, собравшихся на улицах, и поделился своими впечатлениями от пребывания в санктуарии Богородицы, где когда-то бывал святой Папа Иоанн Павел II.

О первых ста днях своего понтификата Папа сказал:

Они были Божьим благословением. Я получаю так много, я очень верю в Божьи благодати и очень благодарен за это принятие, которое я получил, спасибо всем вам

Возвращение в Ватикан завершило вторую часть летнего отдыха Льва XVI, во время которой он часто общался с людьми и сосредоточивался на молитве и духовном обновлении.

Папа Римский Лев XIV впервые принял представителя московского патриархата26.07.25, 21:21 • 17990 просмотров

Напомним

Президент Зеленский обсудил войну и мирные переговоры с Папой Львом XIV. Ватикан подтвердил готовность принять представителей Украины и России для возможных переговоров.

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Папа Лев XIV
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан