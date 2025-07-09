Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час зустрічі обговорили війну, а також мирні перемовини України та росії, які може прийняти Ватикан.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

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Як йдеться у повідомленні, розмова була присвячена зусиллям, спрямованим на припинення військових дій та пошук справедливого і довготривалого вирішення війни в Україні. Папа висловив скорботу за жертвами війни і запевнив український народ у своїй молитві та постійній близькості.

Святіший Отець також заохотив зусилля, спрямовані на звільнення полонених та повернення дітей, які були розлучені зі своїми сім'ями. Він підтвердив готовність Ватикану прийняти представників України та росії у Ватикані для можливих переговорів - йдеться в повідомленні.

Президент Зеленський подякував Папі та Ватикану за підтримку, особливо у питанні українських дітей, вивезених до росії під час війни.

Це дуже важливе питання. Ми про це говорили. Звичайно, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми дуже розраховуємо на те, що Ватикан і Його Святість допоможуть забезпечити місце для зустрічі лідерів високого рівня, щоб покласти край цій війні - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Римі, серед запланованого - зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою сьогодні вдень, також можлива зустріч із Папою Левом XIV.