Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
Ексклюзив
13:32 • 2587 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
13:09 • 9145 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
12:49 • 24854 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
11:55 • 17639 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
09:54 • 49639 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:36 • 43278 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
9 липня, 07:10 • 63652 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
9 липня, 05:59 • 88333 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 189757 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
9 липня, 03:42 • 142143 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
47%
743мм
Популярнi новини
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження9 липня, 05:49 • 88196 перегляди
Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані08:28 • 58911 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 58676 перегляди
Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил09:30 • 27155 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 7859 перегляди
Публікації
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 8762 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
12:49 • 24852 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 189757 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 241941 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 236490 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 59451 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 228593 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 411164 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 242657 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 353049 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів

Київ • УНН

 • 313 перегляди

Президент Зеленський обговорив війну та мирні переговори з Папою Левом XIV. Ватикан підтвердив готовність прийняти представників України та Росії для можливих переговорів.

Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час зустрічі обговорили війну, а також мирні перемовини України та росії, які може прийняти Ватикан.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Деталі

Як йдеться у повідомленні, розмова була присвячена зусиллям, спрямованим на припинення військових дій та пошук справедливого і довготривалого вирішення війни в Україні. Папа висловив скорботу за жертвами війни і запевнив український народ у своїй молитві та постійній близькості.

Святіший Отець також заохотив зусилля, спрямовані на звільнення полонених та повернення дітей, які були розлучені зі своїми сім'ями. Він підтвердив готовність Ватикану прийняти представників України та росії у Ватикані для можливих переговорів

- йдеться в повідомленні.

Президент Зеленський подякував Папі та Ватикану за підтримку, особливо у питанні українських дітей, вивезених до росії під час війни.

Це дуже важливе питання. Ми про це говорили. Звичайно, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми дуже розраховуємо на те, що Ватикан і Його Святість допоможуть забезпечити місце для зустрічі лідерів високого рівня, щоб покласти край цій війні

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Римі, серед запланованого - зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою сьогодні вдень, також можлива зустріч із Папою Левом XIV. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Лев XIV
Рим
Італія
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9