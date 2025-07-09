Зеленський сьогодні у Римі: заплановано зустріч з Маттареллою та можлива аудієнція у Папи

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Римі, серед запланованого - зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою сьогодні вдень, також можлива зустріч із Папою Левом XIV, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

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"Президент України Зеленський зустрінеться з президентом Республіки Серджіо Маттареллою сьогодні вдень у Римі. Також можлива зустріч із Папою Левом XIV. Завтра та наступного дня (10-11 липня) у столиці Італії... відбудеться четверта міжнародна конференція з відновлення України", - ідеться у повідомленні.

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В обговоренні майбутньої післявоєнної відбудови України, яке відбудеться з 10 по 11 липня, як повідомляється, візьмуть участь приблизно 3500 учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній (з яких приблизно 500 - італійські).

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"Також будуть присутні сам Зеленський, прем'єр-міністр Мелоні, канцлер Мерц, Урсула фон дер Ляєн та Туск. Очікується також телефонна розмова з "(коаліцією) охочих", зібраними Стармером та Макроном", - пише видання.