Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico

$41.730.01
49.120.05
ukenru
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
03:46 • 1913 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 28108 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 51856 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 82118 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 93489 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 100499 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 177924 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 67350 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 84382 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 138184 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
53%
743мм
Популярнi новини
Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода7 липня, 19:04 • 4166 перегляди
Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів7 липня, 19:31 • 4346 перегляди
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім7 липня, 19:54 • 6163 перегляди
ТЦК змінять формат роботи через російські удари - речник Сухопутних військ7 липня, 20:44 • 3488 перегляди
Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку7 липня, 21:39 • 2798 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 71086 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 61100 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 84958 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 91271 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 177931 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 91581 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 281619 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 123259 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 241303 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 264687 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico

Київ • УНН

 • 265 перегляди

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей в Італії та Україні. США вже повідомили Київ про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки.

Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом тижня. Про це повідомляє Politico з посиланням на два неназвані джерела, знайомі з планами сторін, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці зустрічі можуть стати ключем до відновлення частини допомоги, яка була призупинена на початку цього місяця.

Посланець президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а потім цього та наступного тижня відбудуться зустрічі в Києві, причому питання допомоги, безсумнівно, буде на першому місці в порядку денному

- пише видання.

Вказується, що США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни наразі не названо.

"Зустріч Келлога та Умєрова в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була організована до того, як минулого тижня з'явилися новини про призупинення поставок озброєнь", – цитує видання речника Келлога Моргана Мерфі.

Нагадаємо

Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім07.07.25, 22:54 • 6062 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Рустем Умєров
Білий дім
Рим
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9