Поставки військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічей Умєрова з Келлогом - Politico

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом тижня. Про це повідомляє Politico з посиланням на два неназвані джерела, знайомі з планами сторін, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці зустрічі можуть стати ключем до відновлення частини допомоги, яка була призупинена на початку цього місяця.

Посланець президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а потім цього та наступного тижня відбудуться зустрічі в Києві, причому питання допомоги, безсумнівно, буде на першому місці в порядку денному - пише видання.

Вказується, що США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни наразі не названо.

"Зустріч Келлога та Умєрова в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була організована до того, як минулого тижня з'явилися новини про призупинення поставок озброєнь", – цитує видання речника Келлога Моргана Мерфі.

Нагадаємо

Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім