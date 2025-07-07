$41.730.01
49.120.05
ukenru
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
19:54 • 746 перегляди
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
17:19 • 11056 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 40024 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 71193 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 82806 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 97507 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 171816 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 66766 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 84012 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 137984 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
54%
743мм
Популярнi новини
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 84387 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 77922 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 53768 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 63355 перегляди
Саміт БРІКС-2025 у Бразилії став провалом для путіна: деталі від РНБО17:57 • 5254 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 63427 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 53837 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 77989 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 84455 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 171811 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 89011 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 278860 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 121079 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 239297 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 262784 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що призупинення частини військової допомоги Україні є стандартним оглядом оборонної підтримки, ініційованим новим міністром оборони США. Це не рішення президента Трампа чи Пентагону, а перевірка відповідності допомоги інтересам Америки.

Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім

Рішення про тимчасове припинення частини військової допомоги Україні не було ухвалене ані президентом США Дональдом Трампом, ані Пентагоном - це стандартний глобальний огляд оборонної підтримки, ініційований новим міністром оборони США. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, рішення про припинення постачання Україні допомоги було ухвалено Трампом, чи Пентагоном, Левітт відповіла": Ні, ні те, ні інше не відповідає дійсності".

Це був стандартний огляд Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги і всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають всім країнам і всім регіонам світу, а не тільки Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести цей огляд, щоб переконатися, що все, що виходить за двері, відповідає інтересам Америки. Отже, це пауза для того, щоб переконатися, що все, що Пентагон просуває назовні, відповідає інтересам наших військових, наших чоловіків і жінок в уніформі 

- сказала Левітт.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9