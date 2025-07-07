Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім

Рішення про тимчасове припинення частини військової допомоги Україні не було ухвалене ані президентом США Дональдом Трампом, ані Пентагоном - це стандартний глобальний огляд оборонної підтримки, ініційований новим міністром оборони США. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, рішення про припинення постачання Україні допомоги було ухвалено Трампом, чи Пентагоном, Левітт відповіла": Ні, ні те, ні інше не відповідає дійсності".

Це був стандартний огляд Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги і всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають всім країнам і всім регіонам світу, а не тільки Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести цей огляд, щоб переконатися, що все, що виходить за двері, відповідає інтересам Америки. Отже, це пауза для того, щоб переконатися, що все, що Пентагон просуває назовні, відповідає інтересам наших військових, наших чоловіків і жінок в уніформі - сказала Левітт.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.