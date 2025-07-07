Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом

Решение о временном прекращении части военной помощи Украине не было принято ни президентом США Дональдом Трампом, ни Пентагоном - это стандартный глобальный обзор оборонной поддержки, инициированный новым министром обороны США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, было ли решение о прекращении поставок Украине помощи принято Трампом или Пентагоном, Левитт ответила: "Нет, ни то, ни другое не соответствует действительности".

Это был стандартный обзор Пентагоном всего оружия, всей помощи и всей поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают всем странам и всем регионам мира, а не только Украине. Когда министр обороны вступил в должность, он поручил Пентагону провести этот обзор, чтобы убедиться, что все, что выходит за двери, соответствует интересам Америки. Итак, это пауза для того, чтобы убедиться, что все, что Пентагон продвигает наружу, соответствует интересам наших военных, наших мужчин и женщин в униформе - сказала Левитт.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.