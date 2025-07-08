Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встреч Умерова с Келлогом - Politico

Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине в течение недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с планами сторон, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эти встречи могут стать ключом к возобновлению части помощи, которая была приостановлена в начале этого месяца.

Посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, а затем на этой и следующей неделе состоятся встречи в Киеве, причем вопрос помощи, несомненно, будет на первом месте в повестке дня - пишет издание.

Указывается, что США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. В то же время конкретные сроки пока не названы.

"Встреча Келлога и Умерова в Киеве изначально не имела целью обсуждение военной помощи США и была организована до того, как на прошлой неделе появились новости о приостановке поставок вооружений", – цитирует издание представителя Келлога Моргана Мерфи.

Напомним

Накануне Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.

Впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.

Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом