Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров

Президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Во время встречи обсуждались война, а также мирные переговоры Украины и России, которые может принять Ватикан.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Детали

Как говорится в сообщении, разговор был посвящен усилиям, направленным на прекращение военных действий и поиск справедливого и долгосрочного решения войны в Украине. Папа выразил скорбь по жертвам войны и заверил украинский народ в своей молитве и постоянной близости.

Святейший Отец также поощрил усилия, направленные на освобождение пленных и возвращение детей, которые были разлучены со своими семьями. Он подтвердил готовность Ватикана принять представителей Украины и России в Ватикане для возможных переговоров - говорится в сообщении.

Президент Зеленский поблагодарил Папу и Ватикан за поддержку, особенно в вопросе украинских детей, вывезенных в Россию во время войны.

Это очень важный вопрос. Мы об этом говорили. Конечно, мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Мы очень рассчитываем на то, что Ватикан и Его Святейшество помогут обеспечить место для встречи лидеров высокого уровня, чтобы положить конец этой войне - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Риме, среди запланированного - встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой сегодня днем, также возможна встреча с Папой Львом XIV.