Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 477 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 3119 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 14984 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 12595 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 41286 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 40970 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 62060 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 87988 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 184914 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 141970 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
45%
743мм
Популярные новости
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 233117 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 83330 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 54014 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 51100 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 22225 просмотра
публикации
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 2537 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 14939 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 184893 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 234217 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 231929 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Илон Маск
Вадим Филашкин
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Испания
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 51982 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 226123 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 408895 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 240525 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 351057 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
FAB-250
КАБ-250

Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Зеленский обсудил войну и мирные переговоры с Папой Львом XIV. Ватикан подтвердил готовность принять представителей Украины и России для возможных переговоров.

Понтифик подтвердил Зеленскому готовность Ватикана принять представителей Украины и РФ для возможных переговоров

Президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Во время встречи обсуждались война, а также мирные переговоры Украины и России, которые может принять Ватикан.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Детали

Как говорится в сообщении, разговор был посвящен усилиям, направленным на прекращение военных действий и поиск справедливого и долгосрочного решения войны в Украине. Папа выразил скорбь по жертвам войны и заверил украинский народ в своей молитве и постоянной близости.

Святейший Отец также поощрил усилия, направленные на освобождение пленных и возвращение детей, которые были разлучены со своими семьями. Он подтвердил готовность Ватикана принять представителей Украины и России в Ватикане для возможных переговоров

- говорится в сообщении.

Президент Зеленский поблагодарил Папу и Ватикан за поддержку, особенно в вопросе украинских детей, вывезенных в Россию во время войны.

Это очень важный вопрос. Мы об этом говорили. Конечно, мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Мы очень рассчитываем на то, что Ватикан и Его Святейшество помогут обеспечить место для встречи лидеров высокого уровня, чтобы положить конец этой войне

- сказал Зеленский. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Риме, среди запланированного - встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой сегодня днем, также возможна встреча с Папой Львом XIV. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Папа Лев XIV
Рим
Италия
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9