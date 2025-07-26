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Папа Римский Лев XIV впервые принял представителя московского патриархата

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, руководителем отдела внешних церковных связей московского патриархата. Во время встречи обсуждались вопросы православно-католического диалога и текущие конфликты, в частности война в Украине.

Папа Римский Лев XIV впервые принял представителя московского патриархата

Папа Римский Лев XIV встретился 26 июля с главой отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополитом волоколамским Антонием. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Ватикана.

Детали

"Этим утром Святой Отец принял на аудиенции ... Его преосвященство Антония, митрополита волоколамского, руководителя отдела внешних связей Московского Патриархата", - говорится в сообщении.

В свою очередь Reuters сообщает, что во время встречи Папа Лев XIV обсудил с Антонием войну в Украине "в рамках возможной попытки восстановить связи между церквями, напряженные вследствие вторжения России".

Тем временем в РПЦ отметили, что во время разговора "были затронуты многочисленные вопросы относительно состояния православно-католического диалога, а также текущих конфликтов в мире, в частности в Украине и на Ближнем Востоке".

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Напомним

В мае Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине.

Впоследствии стало известно, что Россия не рассматривает Ватикан как нейтральную площадку для переговоров с Украиной.

В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Во время встречи обсудили войну, а также мирные переговоры Украины и России, которые может принять Ватикан.

Папа Римский Лев XIV планирует возобновить диалог с московским патриархатом - СМИ22.07.25, 08:04 • 4078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Папа Лев XIV
Украина
Ватикан
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