Папа Римский Лев XIV планирует возобновить диалог с московским патриархатом - СМИ
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV проведет аудиенцию с митрополитом волоколамским Антонием 26 июля. Встреча имеет целью возобновить диалог после напряженности, вызванной вторжением России в Украину.
Папа Римский Лев XIV проведет аудиенцию с главой отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополитом волоколамским Антонием. Об этом сообщает итальянское издание ANSA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что встреча, вероятно, состоится в субботу, 26 июля.
(Папа) Лев намерен возобновить диалог с московским патриархатом после неизбежной напряженности, вызванной вторжением России в Украину
Указывается, что это будет первая аудиенция Льва XIV с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.
Напомним
9 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, обсудив прекращение российской агрессии и возвращение украинских детей. Зеленский пригласил понтифика посетить Украину и поблагодарил за поддержку.
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