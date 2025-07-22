Папа Римский Лев XIV планирует возобновить диалог с московским патриархатом - СМИ

Папа Римский Лев XIV проведет аудиенцию с главой отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополитом волоколамским Антонием. Об этом сообщает итальянское издание ANSA, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что встреча, вероятно, состоится в субботу, 26 июля.

(Папа) Лев намерен возобновить диалог с московским патриархатом после неизбежной напряженности, вызванной вторжением России в Украину говорится в сообщении.

Указывается, что это будет первая аудиенция Льва XIV с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

Напомним

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, обсудив прекращение российской агрессии и возвращение украинских детей. Зеленский пригласил понтифика посетить Украину и поблагодарил за поддержку.

Папа Римський выразил поддержку страждущей Украине, а войну назвал бессмысленной