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Зеленський запросив Папу до України та обговорив повернення дітей

Київ • УНН

 • 91 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом ХІV у Ватикані, обговоривши припинення російської агресії та повернення українських дітей. Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну та подякував за підтримку.

Зеленський запросив Папу до України та обговорив повернення дітей

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським Левом ХІV у Ватикані обговорив питання припинення російської агресії, зусилля Святого Престолу з повернення українських дітей і запросив понтифіка з візитом до України, про що повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.

Запросив Папу відвідати Україну

- написав Зеленський.

Президент висловив вдячність за зустріч і "дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом ХІV". "Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні", - наголосив він.

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Про зустріч лідерів у Ватикані для припинення російської агресії

"Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - зазначив Президент.

З його слів, "будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".

Про українських дітей

"Подякував Папі особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Президент.

Також Зеленський повідомив, що розказав Його Святості про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри. "Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання", - зазначив Зеленський.

Понтифік підтвердив Зеленському готовність Ватикану прийняти представників України та рф для можливих переговорів09.07.25, 16:35 • 329 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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