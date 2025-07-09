Зеленський запросив Папу до України та обговорив повернення дітей

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським Левом ХІV у Ватикані обговорив питання припинення російської агресії, зусилля Святого Престолу з повернення українських дітей і запросив понтифіка з візитом до України, про що повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.

Запросив Папу відвідати Україну - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність за зустріч і "дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом ХІV". "Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні", - наголосив він.

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Про зустріч лідерів у Ватикані для припинення російської агресії

"Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - зазначив Президент.

З його слів, "будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".

Про українських дітей

"Подякував Папі особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Президент.

Також Зеленський повідомив, що розказав Його Святості про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри. "Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання", - зазначив Зеленський.

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