Папа Лев XIV привітав українських паломників та закликав до миру

Папа Лев XIV, промовляючи до паломників після недільної молитви, окремо привітав прочан з України, склав співчуття постраждалим від стихійного лиха в США та звернувся із черговим закликом до молитви за мир. Про це інформує УНН з посиланням на Vatican News.

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Зазначається, що понтифік закликав до миру після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 6 липня 2025 р. Він звернувся до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра.

Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу - сказав Лев XIV.

"Далі Папа окремо привітав деякі групи, згадавши також про греко-католицьких паломників з України, на що вони відповіли гучними оплесками", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, поділяючи біль тих, хто оплакує близьких та постраждав від "безглуздої війни". Він наголосив, що віра українського народу проходить важке випробування.

"Давайте молитися разом": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні