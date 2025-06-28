Папа Римський висловив підтримку стражденній Україні, а війну назвав безглуздою

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, а війну назвав безглуздою, передає УНН.

Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни - написав Папа Римський в Х.

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За його словами, віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.

Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть - резюмував Папа Лев XIV.

Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф