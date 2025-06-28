Папа Римський висловив підтримку стражденній Україні, а війну назвав безглуздою
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, поділяючи біль тих, хто оплакує близьких та постраждав від "безглуздої війни". Він наголосив, що віра українського народу проходить важке випробування.
Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, а війну назвав безглуздою, передає УНН.
Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни
Додамо
За його словами, віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.
Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть
Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф28.05.25, 17:42 • 2682 перегляди