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Папа Римський висловив підтримку стражденній Україні, а війну назвав безглуздою

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, поділяючи біль тих, хто оплакує близьких та постраждав від "безглуздої війни". Він наголосив, що віра українського народу проходить важке випробування.

Папа Римський висловив підтримку стражденній Україні, а війну назвав безглуздою

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні, а війну назвав безглуздою, передає УНН.

Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни 

- написав Папа Римський в Х.

Додамо

За його словами, віра українського народу зараз піддається важкому випробуванню.

Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть 

- резюмував Папа Лев XIV.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
Лев XIV
Україна
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