Папа Римський выразил поддержку страждущей Украине, а войну назвал бессмысленной
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине, разделяя боль тех, кто оплакивает близких и пострадал от "бессмысленной войны". Он подчеркнул, что вера украинского народа проходит тяжёлое испытание.
Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине, а войну назвал бессмысленной, передает УНН.
Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, оплакивающим своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны
Добавим
По его словам, вера украинского народа сейчас подвергается тяжелому испытанию.
Верить не означает уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть
Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф28.05.25, 17:42 • 2680 просмотров