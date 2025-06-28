Папа Римський выразил поддержку страждущей Украине, а войну назвал бессмысленной

Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине, а войну назвал бессмысленной, передает УНН.

Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, оплакивающим своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны - написал Папа Римский в Х.

Добавим

По его словам, вера украинского народа сейчас подвергается тяжелому испытанию.

Верить не означает уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть - резюмировал Папа Лев XIV.

Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф