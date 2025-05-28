Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф

Выступая перед паломниками, Папа Лев XIV призвал всех объединиться в молитве за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал Святого Престола.

В среду, 28 мая, завершая общую аудиенцию для паломников на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Лев XIV направил мысль к Украине, которая в последние дни пострадала от тяжелых обстрелов.

В эти дни моя мысль часто уносится к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры

Перед тем, как поприветствовать италоязычных паломников, Святейший Отец заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы, особенно за детей и семьи".

Решительно возобновляю призыв остановить войну и поддержать каждую инициативу, направленную на диалог и мир. Прошу всех объединяться в молитве за мир в Украине и везде, где люди страдают от войны