Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф
Киев • УНН
Папа Лев XIV призвал к молитве за мир в Украине, которая страдает от обстрелов гражданских. Он подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры о мире.
Выступая перед паломниками, Папа Лев XIV призвал всех объединиться в молитве за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал Святого Престола.
Детали
В среду, 28 мая, завершая общую аудиенцию для паломников на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Лев XIV направил мысль к Украине, которая в последние дни пострадала от тяжелых обстрелов.
В эти дни моя мысль часто уносится к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры
Перед тем, как поприветствовать италоязычных паломников, Святейший Отец заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы, особенно за детей и семьи".
Решительно возобновляю призыв остановить войну и поддержать каждую инициативу, направленную на диалог и мир. Прошу всех объединяться в молитве за мир в Украине и везде, где люди страдают от войны
Напомним
21 мая, во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, Папа Лев XIV подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры о мире в Украине.
Справка
Папа Римский Лев XIV вступил в должность главы Римско-католической церкви 18 мая 2025 года.