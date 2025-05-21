Папа Лев XIV готовий прийняти переговори щодо миру в Україні у Ватикані

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 23341 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 66265 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 133834 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 65220 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 126403 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 61253 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 201408 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 97110 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 159037 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110671 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
92%
745мм
Популярнi новини

Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика – експерт

20 травня, 15:10 • 5532 перегляди

Померла Аврора Клавель, зірка серіалів "Багаті теж плачуть" та "Дика Роза"

20 травня, 15:12 • 6246 перегляди

Республіканці ризикують втратити найбільшого донора? Маск заявив, що скоротить політичні витрати

20 травня, 17:11 • 29547 перегляди

В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

20 травня, 17:55 • 7048 перегляди

Очільник КМВА звинуватив Кличка у дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ: що відомо

19:10 • 4710 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 80848 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 133835 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 126404 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 201410 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 169260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 120895 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 87469 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 83049 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 165649 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 167380 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Папа Лев XIV готовий прийняти переговори щодо миру в Україні у Ватикані

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії висловила вдячність за його відданість миру.

Папа Лев XIV готовий прийняти переговори щодо миру в Україні у Ватикані

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це він повідомив під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, інформує УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Почувши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністерка висловила глибоку вдячність (Папі Леву XIV) за його незмінну відданість миру" - йдеться у заяві Офісу Мелоні.

В іншій окремій заяві зазначається, що Мелоні мала переговори з іншими європейськими лідерами та з Президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків у досягненні миру.

Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні

- вказується у заяві Офісу прем'єр-міністерки Італії.

Видання додає, що Папа Римський Лев XIV у своїй промові 14 травня сказав, що Ватикан може виступати посередником у глобальних конфліктах, не згадуючи конкретно війну рф проти України.

Нагадаємо

Італія підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо посередництва Ватикана у переговорах про припинення вогню в Україні.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Держсекретар США назвав Ватикан "комфортним" місцем для переговорів між Україною та рф17.05.25, 23:57 • 7385 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Джорджа Мелоні
Італія
Україна
Ватикан
Brent
$66.20
Bitcoin
$106,814.70
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,293.84
Ethereum
$2,523.42