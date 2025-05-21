Папа Лев XIV готовий прийняти переговори щодо миру в Україні у Ватикані

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це він повідомив під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, інформує УНН із посиланням на Reuters.

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"Почувши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністерка висловила глибоку вдячність (Папі Леву XIV) за його незмінну відданість миру" - йдеться у заяві Офісу Мелоні.

В іншій окремій заяві зазначається, що Мелоні мала переговори з іншими європейськими лідерами та з Президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків у досягненні миру.

Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні - вказується у заяві Офісу прем'єр-міністерки Італії.

Видання додає, що Папа Римський Лев XIV у своїй промові 14 травня сказав, що Ватикан може виступати посередником у глобальних конфліктах, не згадуючи конкретно війну рф проти України.

Нагадаємо

Італія підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо посередництва Ватикана у переговорах про припинення вогню в Україні.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Держсекретар США назвав Ватикан "комфортним" місцем для переговорів між Україною та рф