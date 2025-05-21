Папа Лев XIV готов принять в Ватикане переговоры о мире в Украине

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Услышав от Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность (Папе Льву XIV) за его неизменную преданность миру", - говорится в заявлении Офиса Мелони.

В другом отдельном заявлении отмечается, что Мелони провела переговоры с другими европейскими лидерами и с Президентом Украины Владимиром Зеленским о следующих шагах в достижении мира.

Достигнута договоренность поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине - указывается в заявлении Офиса премьер-министра Италии.

Издание добавляет, что Папа Римский Лев XIV в своей речи 14 мая сказал, что Ватикан может выступать посредником в глобальных конфликтах, не упоминая конкретно войну рф против Украины.

Напомним

Италия поддержала предложение президента США Дональда Трампа о посредничестве Ватикана в переговорах о прекращении огня в Украине.

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи всех команд на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Госсекретарь США назвал Ватикан "комфортным" местом для переговоров между Украиной и рф