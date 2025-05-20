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Італія підтримала пропозицію Трампа про посередництво Ватикана у мирних переговорах - ВВС

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Італія готова сприяти контактам для миру в Україні та позитивно оцінює готовність Ватикана прийняти переговори. Україна відкрита до переговорів у Ватикані.

Італія підтримала пропозицію Трампа про посередництво Ватикана у мирних переговорах - ВВС

Італія підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо посередництва Ватикана у переговорах про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в Офісі прем’єр-міністра Джорджії Мелоні заявили, що Італія готова "сприяти контактам і працювати над миром" в Україні, і "позитивно оцінюють" готовність Папи Римського Лева IV прийняти переговори у Ватикані.

Видання нагадує, що минулого тижня Понтифік заявив, що Ватикан "завжди готовий" об’єднати ворогів і "докладе всіх зусиль", щоб мир запанував.

Але Святий Престол каже, що ідея проведення переговорів або навіть посередництва в них – яку Трамп запропонував як варіант – наразі є радше надією, ніж будь-яким конкретним планом

- йдеться у статті.

Водночас автори вказують, що якщо "пряма взаємодія продовжиться", Україна, схоже, відкрита для ідеї провести переговори в Ватикані.

"Католицька церква має історію допомоги в посередництві конфліктів і вона вже брала участь у переговорах про звільнення в’язнів і повернення українських дітей, викрадених росією", - додає видання.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Раніше Зеленський, провівши нараду після українсько-російських переговорів у Стамбулі, доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.

"Як завжди, класні ідеї": Зеленський обговорив з Мелоні розмову з Трампом і майданчики для переговорів з рф20.05.25, 15:48 • 1652 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Італія
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