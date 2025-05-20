"Як завжди, класні ідеї": Зеленський обговорив з Мелоні розмову з Трампом і майданчики для переговорів з рф

Президент України Володимир Зеленський продовжив розмови з партнерами - обговорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні розмову з президентом США Дональдом Трампом та "можливі майданчики для розмови з росіянами", і вказав, що в італійської лідерки "як завжди, класні ідеї", пише УНН.

Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що "Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру". "Домовились контактувати щодо наших наступних кроків", - зазначив він.

Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність росії справді закінчувати війну - вказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше сьогодні, 20 травня, анонсував серію переговорів з партнерами. Зокрема, з президентом Фінляндії обговорив розмову з Трампом та тиск на рф, на тлі того, як росія, очевидно, "намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію", про що повідомив у соцмережах.

Мелоні та Стубб були серед тих європейських лідерів, з якими Зеленський напередодні, 19 травня, говорив з Трампом після розмови президента США з главою кремля володимиром путіним.

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