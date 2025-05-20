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Axios дізналося деталі розмови Трампа з лідерами ЄС та Зеленським: дехто здавався "здивованим" або "шокованим"

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Трамп повідомив європейським лідерам, що путін готовий до переговорів. За словами джерел, деякі лідери під час розмови були «здивовані» або «шоковані».

Axios дізналося деталі розмови Трампа з лідерами ЄС та Зеленським: дехто здавався "здивованим" або "шокованим"

Американське видання Axios дізналося, що президент США Дональд Трамп сказав під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами після переговорів з главою кремля володимиром путіним, пише УНН.

Деталі

"Президент України Зеленський та п'ять інших європейських лідерів приєдналися до телефонної конференції з президентом Трампом одразу після його телефонної розмови з володимиром путіним у понеділок, сподіваючись почути, що путін погодився на припинення вогню - або ж США накладуть на нього штрафні санкції за відмову зробити це. Натомість Трамп сказав, що путін погодився на переговори, підкреслив, що США не братимуть участі в цих переговорах, і виступив проти ідеї введення санкцій проти путіна в даний час", повідомили Axios два джерела, які були на телефонній розмові, і третє джерело, поінформоване про телефонну розмову.

Видання зауважує, що "Трамп створив враження, що він наближається до того, щоб повністю відмовитися від цього питання". Деякі лідери під час телефонної розмови, як повідомляється з посиланням на джерела, здавалися "здивованими" або "шокованими".

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times19.05.25, 23:01 • 22613 переглядiв

Повідомляється з посиланням на джерела, що "Трамп та Зеленський провели коротку телефонну розмову у понеділок вранці, і Трамп запитав свого українського колегу, що йому слід сказати путіну".

"Зеленський був радий, що Трамп зателефонував йому для консультації. Він попросив Трампа вимагати негайного припинення вогню, погрожувати новими санкціями проти росії і не пропонувати жодних поступок путіну без консультації з Україною", кажуть джерела.

Як пише видання, "коли телефонна розмова з путіним закінчилася, Трамп знову зателефонував до Зеленського. Цього разу на лінії також були лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії".

"Друга телефонна розмова була довшою і носила інший характер, ніж перша", - сказав пізніше Зеленський.

"У той час як європейське джерело розповіло Axios, що це було "конструктивно", інше джерело повідомило, що Зеленський вважає, що це "погано"", - пише видання. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Трамп, як повідомляється, "повідомив лідерам, що путін погодився негайно почати прямі переговори про припинення вогню". Джерело під час дзвінка повідомило, що на кілька секунд панувала здивована тиша.

Тоді, як вказано, "Зеленський зазначив, що путін раніше погоджувався на переговори, і перший раунд переговорів про припинення вогню відбувся в п'ятницю в Стамбулі". За словами джерел, "Трамп не відповів прямо".

Джерела повідомили, що "Зеленський і кілька інших лідерів під час розмови повідомили Трампу, що це була його ідея почати мирні переговори з негайного 30-денного припинення вогню".

Видання пише, що "інші європейські лідери під час розмови запитували про можливість санкцій США проти росії, але Трамп сказав, що не вважає це гарною ідеєю, і підкреслив, що, на його думку, путін хоче угоди".

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, як вказано, запитала, чому не може бути припинення вогню принаймні протягом двох тижнів перед початком переговорів, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запитав, на які поступки готова піти росія, про що повідомили джерела.

"Трамп сказав групі, що путін представить "меморандум про мир" із своїми умовами припинення вогню та припинення війни. Джерело під час розмови повідомило, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив путіна представити "те, з чим люди можуть погодитися", а не пропозицію, яка буде негайно відхилена. Зеленський сказав, що попередні раунди переговорів з путіним, у тому числі минулого тижня, нічого не дали, і підкреслив, що якщо Трамп не буде наполягати, путін не зрушить з місця", з посиланням на джерела повідомляє видання.

Лідери, як зауважується з посиланням на джерела, "під час розмови були здивовані тим, що Трамп, здавалося, відносно задоволений тим, що він почув від путіна, і представив це як нову подію, хоча російський лідер, здавалося, зовсім не змінив своєї позиції".

Мелоні та Мерц, як зазначається, заявили, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів. "Хтось має бути суддею", - сказала Мелоні. Мерц запропонував провести зустріч з усіма присутніми сторонами.

"Пізніше Трамп запропонував Ватикан як місце для переговорів", - ідеться у публікації.

Під час розмови, як вказано, президент Фінляндії Александр Стубб запитав Трампа, якими будуть наступні кроки. "Я не знаю. Хтось повинен вийти і сказати, добре чи погано йдуть переговори, і тоді ми вирішимо, що робити", - сказав Трамп.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Джорджа Мелоні
Олександр Штубб
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
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