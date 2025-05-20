Axios узнало детали разговора Трампа с лидерами ЕС и Зеленским: кое-кто казался "удивленным" или "шокированным"

Американское издание Axios узнало, что президент США Дональд Трамп сказал во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами после переговоров с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с президентом Трампом сразу после его телефонного разговора с владимиром путиным в понедельник, надеясь услышать, что путин согласился на прекращение огня - или же США наложат на него штрафные санкции за отказ сделать это. Вместо этого Трамп сказал, что путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против идеи введения санкций против путина в настоящее время", сообщили Axios два источника, которые были на телефонном разговоре, и третий источник, проинформированный о телефонном разговоре.

Издание отмечает, что "Трамп создал впечатление, что он приближается к тому, чтобы полностью отказаться от этого вопроса". Некоторые лидеры во время телефонного разговора, как сообщается со ссылкой на источники, казались "удивленными" или "шокированными".

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Сообщается со ссылкой на источники, что "Трамп и Зеленский провели короткий телефонный разговор в понедельник утром, и Трамп спросил своего украинского коллегу, что ему следует сказать путину".

"Зеленский был рад, что Трамп позвонил ему для консультации. Он попросил Трампа требовать немедленного прекращения огня, угрожать новыми санкциями против россии и не предлагать никаких уступок путину без консультации с Украиной", говорят источники.

Как пишет издание, "когда телефонный разговор с путиным закончился, Трамп снова позвонил Зеленскому. На этот раз на линии также были лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии".

"Второй телефонный разговор был более долгим и носил иной характер, чем первый", - сказал позже Зеленский.

"В то время как европейский источник рассказал Axios, что это было "конструктивно", другой источник сообщил, что Зеленский считает, что это "плохо"", - пишет издание. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Трамп, как сообщается, "сообщил лидерам, что путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня". Источник во время звонка сообщил, что на несколько секунд воцарилась озадаченная тишина.

Тогда, как указано, "Зеленский отметил, что путин ранее соглашался на переговоры, и первый раунд переговоров о прекращении огня состоялся в пятницу в Стамбуле". По словам источников, "Трамп не ответил прямо".

Источники сообщили, что "Зеленский и несколько других лидеров во время разговора сообщили Трампу, что это была его идея начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня".

Издание пишет, что "другие европейские лидеры во время разговора спрашивали о возможности санкций США против россии, но Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей, и подчеркнул, что, по его мнению, путин хочет соглашения".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как указано, спросила, почему не может быть прекращения огня по крайней мере в течение двух недель перед началом переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти россия, о чем сообщили источники.

"Трамп сказал группе, что путин представит "меморандум о мире" со своими условиями прекращения огня и прекращения войны. Источник во время разговора сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил путина представить "то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отклонено. Зеленский сказал, что предыдущие раунды переговоров с путиным, в том числе на прошлой неделе, ничего не дали, и подчеркнул, что если Трамп не будет настаивать, путин не сдвинется с места", со ссылкой на источники сообщает издание.

Лидеры, как отмечается со ссылкой на источники, "во время разговора были удивлены тем, что Трамп, казалось, относительно доволен тем, что он услышал от путина, и представил это как новое событие, хотя российский лидер, казалось, совсем не изменил своей позиции".

Мелони и Мерц, как отмечается, заявили, что США и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры. "Кто-то должен быть судьей", - сказала Мелони. Мерц предложил провести встречу со всеми присутствующими сторонами.



"Позже Трамп предложил Ватикан в качестве места для переговоров", - говорится в публикации.

Во время разговора, как указано, президент Финляндии Александр Стубб спросил Трампа, какими будут следующие шаги. "Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, хорошо или плохо идут переговоры, и тогда мы решим, что делать", - сказал Трамп.

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