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Зеленский анонсировал серию переговоров с партнерами: с президентом Финляндии обсудил разговор с Трампом и давление на рф

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с Александром Стуббом относительно контактов с партнерами и деталей разговора с Трампом. Обсудили усиление давления на Россию для реальных переговоров.

Зеленский анонсировал серию переговоров с партнерами: с президентом Финляндии обсудил разговор с Трампом и давление на рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом и давление на рф, на фоне того, как россия, очевидно, пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию, о чем Глава государства сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с Президентом США Дональдом Трампом

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты".

Очевидно, что россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению.

- подчеркнул Зеленский.

Глава государства указал, что "санкции имеют значение", и выразил благодарность "каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны".

Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров

- отметил Зеленский.

И, по его словам, "если россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия".

Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами

- сообщил Президент.

Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times19.05.25, 23:01 • 22255 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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