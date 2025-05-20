Зеленский анонсировал серию переговоров с партнерами: с президентом Финляндии обсудил разговор с Трампом и давление на рф
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с Александром Стуббом относительно контактов с партнерами и деталей разговора с Трампом. Обсудили усиление давления на Россию для реальных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом и давление на рф, на фоне того, как россия, очевидно, пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию, о чем Глава государства сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами, также обсудили детали вчерашнего разговора с Президентом США Дональдом Трампом
Президент подчеркнул: "Главное, чтобы дипломатия ради мира была скоординирована и настроена на настоящие результаты".
Очевидно, что россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению.
Глава государства указал, что "санкции имеют значение", и выразил благодарность "каждому, кто делает их более ощутимыми для виновников войны".
Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения. Украина готова к любым результативным форматам переговоров
И, по его словам, "если россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия".
Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами
Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times19.05.25, 23:01 • 22255 просмотров