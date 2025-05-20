Зеленський анонсував серію переговорів з партнерами: з президентом Фінляндії обговорив розмову з Трампом та тиск на рф

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом деталі переговорів з президентом США Дональдом Трампом та тиск на рф, на тлі того, як росія, очевидно, намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію, про що Глава держави повідомив у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Поінформували один одного про наші контакти з партнерами, також обговорили деталі вчорашньої розмови із Президентом США Дональдом Трампом - написав Зеленський.

Президент наголосив: "Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати".

Очевидно, що росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки.

- підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що "санкції мають значення", і висловив вдячність "кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни".

Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів - зазначив Зеленський.

І, з його слів, "якщо росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки".

Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами - повідомив Президент.

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times