Зеленський анонсував серію переговорів з партнерами: з президентом Фінляндії обговорив розмову з Трампом та тиск на рф

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 11543 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 71146 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 59488 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 125964 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 90615 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 230140 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 124350 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 340382 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 97619 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79307 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.7м/с
40%
744мм
Популярнi новини

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 61663 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 46055 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 13045 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 28807 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26255 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 71191 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 94565 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 120424 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 230178 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 340402 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26736 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 54316 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 53200 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 138527 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 141891 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Зеленський анонсував серію переговорів з партнерами: з президентом Фінляндії обговорив розмову з Трампом та тиск на рф

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом щодо контактів з партнерами та деталей розмови з Трампом. Обговорили посилення тиску на Росію задля реальних перемовин.

Зеленський анонсував серію переговорів з партнерами: з президентом Фінляндії обговорив розмову з Трампом та тиск на рф

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом деталі переговорів з президентом США Дональдом Трампом та тиск на рф, на тлі того, як росія, очевидно, намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію, про що Глава держави повідомив у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Поінформували один одного про наші контакти з партнерами, також обговорили деталі вчорашньої розмови із Президентом США Дональдом Трампом

- написав Зеленський.

Президент наголосив: "Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати".

Очевидно, що росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки.

- підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що "санкції мають значення", і висловив вдячність "кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни".

Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів

- зазначив Зеленський.

І, з його слів, "якщо росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки".

Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами

- повідомив Президент.

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times19.05.25, 23:01 • 22256 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Олександр Штубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$65.47
Bitcoin
$105,200.80
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.05
Золото
$3,238.56
Ethereum
$2,533.18