Держсекретар США назвав Ватикан "комфортним" місцем для переговорів між Україною та рф

Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Водночас він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах, передає УНН з посиланням на Associated Press (AP).

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Спілкуючись із журналістами в Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Цуппі (представником Ватикану з питань України), Марко Рубіо зазначив, що Ватикан - це місце, куди обидві сторони могли б "із комфортом приїхати".

Також він наголосив на вдячності Святому Престолу за конструктивну позицію та гуманітарну роль, зокрема у питаннях повернення українських дітей і обміну полоненими.

На запитання, чи може Ватикан стати посередником у досягненні миру, держсекретар США відповів: "Я б не назвав його посередником, але це безумовно - я думаю, що це місце, куди віднести сторонам було б комфортно піти".

Отже, ми поговоримо про все це і, звісно ж, завжди будемо вдячні Ватикану за його готовність відігравати цю конструктивну та позитивну роль - сказав Рубіо.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Україною та росією. Кардинал П’єтро Паролін назвав трагічними результати турецьких зустрічей.

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