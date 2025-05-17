Інтронізація Папи Лева XIV: Ватикан підтвердив участь Зеленського в церемонії

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації новообраного Папи Римського Лева в неділю, разом з багатьма іншими світовими лідерами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як пишуть ЗМІ з посиланням на неназваного помічника українського президента, Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами на інтронізації нового голови Римсько-католицької церкви.

Інших подробиць наразі не наводиться.

Нагадаємо

У Ватикані оголосили, що Папа Лев XIV офіційно займе Святий Престол 18 травня. На інавгураційній месі будуть присутні близько 250 тисяч паломників. Також повідомляється, що безпеку забезпечуватимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

Також УНН повідомляв, що Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Україною та росією.