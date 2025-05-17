Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

Нещодавно Ватикан оголосив, що Папа Лев XIV офіційно займе місце на Святому Престолі під час інавгураційної меси на площі Святого Петра, яка пройде в неділю, 18 травня. Ця урочиста подія відбудеться трохи більше ніж через тиждень після історичного обрання першого американського Папи в двотисячолітній історії Католицької церкви, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Де відбуватиметься інавгураційна меса

Площа Святого Петра спроектована італійським архітектором і скульптором Джан Лоренцо Берніні між 1656 і 1667 роками. Вона має довжину 320 метрів і ширину 240 метрів та може вмістити до 300 тисяч осіб. Масивна площа просто неба обрамлена колонадою, яка складається з 284 колон, розташованих у чотири ряди.

На вершинах колон розміщено 140 статуй святих, виліплених у 1670 році учнями Берніні. Ці колонади створюють ефект, який Берніні назвав "материнськими обіймами Церкви".

Традиційні регалії понтифіка

Церемонія включатиме вручення понтифіку паллію, білої стрічки з овечої вовни, обшитої чорним хутром. Також на ній вишиті хрести, які символізують вселенську юрисдикцію Папи Римського. Ця традиція замінила більш вишукані папські коронації минулого - Папа Павло VI (1897-1978 роки життя) був останнім, хто на коронації носив традиційну папську тіару - головний убір, складовою частиною якого були три корони, які символізували владу Бога над небом, землею і підземеллям.

Хоча тіару було вилучено з папського ансамблю, Папи все ще носять традиційну митру - загострений складний ковпак з двома панелями, з'єднаними тканиною, та двома бахромчастими стрічками, відомими як лаппети, які звисають ззаду. Митра, яку носили літургійно з X століття, походить від камелаукума – конічної шапки, яку носили понтифіки під час урочистих процесій починаючи з VIII століття або раніше.

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Новішим компонентом папських регалій є ферула – пастирський посох, увінчаний хрестом або розп'яттям. Він символізує місію Папи піклуватися про найслабших серед своєї пастви. Усі наступники Папи Павла VI використовували срібну ферулу, яку він замовив у 1963 році.

Також на палець Папи Римського вдягають традиційний Перстень рибалки. Цей атрибут покликаний нагадувати про те, що Папа є спадкоємцем апостола Петра, який за родом занять був рибалкою. На персні зображено самого святого Петра, який закидає невід з човна. Символіка перегукується зі словами Христа про те, що його учні стануть ловцями людських душ.

Як проходитиме інавгураційна свята меса

Елементи інавгураційної меси зазвичай вимовляються кількома мовами та базуються на тих знаках і сигналах, які Папа хоче послати світу.

"Вона, імовірно, буде латиною, але може бути італійською. Будуть читання та молитви також іншими мовами, щоб представити глобальний характер місії Церкви", - розповідає історик Університету Кіна та автор книги "101 питання та відповідь про Пап і Папство" Крістіан Беллітто.

За давньою традицією присяги, що сягає Середніх віків, кардинали падали ниць до ніг нового Папи та обіцяли послух і вірність. Нещодавні інавгураційні церемонії спростили акт шани.

Наприклад, Папі Бенедикту XVI віддали шану дванадцять осіб – що відповідає кількості апостолів. Серед них були кардинали, диякони та миряни з усього світу, що символізувало вселенськість Церкви. До Папи Франциска зі словами послуху звернулися шість кардиналів під час його інавгурації.

Новообрані Папи можуть вибрати елементи інавгураційних церемоній, які демонструють їхній особистий стиль, а це означає, що ці перші події на папському престолі часто натякають на стиль та пріоритети нового наступника святого Петра.

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Заходи безпеки на інавгурації Папи Лева XIV

Видання ANSA повідомляє, що у п'ятницю префект Рима Ламберто Джанніні оголосив, що понад п'ять тисяч правоохоронці будуть розгорнуті по всьому Риму під час інавгурації Папи Лева XIV. Стільки ж охороняли порядок під час похорону Папи Франциска.

"На церемонії інтронізації понтифіка ми очікуємо велику присутність вірних. Ми повторимо заходи безпеки, що були на похороні Папи Франциска", – сказав Джанніні після завершення першого засідання провінційного комітету з питань порядку та безпеки після обрання Папи Лева XIV.

Префект наголосив, що серед правоохоронців, задіяних у безпекових заходах, буде відповідна кількість спеціалізованого персоналу для супроводу та громадського порядку, снайпери, водолази, повітряне прикриття з боку ВПС та заходи боротьби з дронів.

Не варто також забувати, що в безпекових заходах братиме участь знаменита Швейцарська гвардія Ватикану, яка налічує 110 осіб. Попри свій дещо "карнавальний" вигляд, ці люди мають приховану сучасну зброю та реальні бойові навички, спрямовані передусім на забезпечення особистої безпеки Папи Римського. Головним обов'язком кожного гвардійця є закрити Папу Римського собою у разі реальної небезпеки.

До того ж, для підкріплення гвардійців буде залучено 130 співробітників Корпусу жандармерії міста-держави Ватикан.

Джанніні додав, що очікується, що кількість паломників, які відвідають інавгураційну месу, сягне близько 250 тисяч. Приблизно стільки ж, скільки зібралося на площі Святого Петра на похорон Папи Франциска.

Що відбуватиметься після інавгурації

Офіційно ставши Папою Римським Лев XIV матиме щільний графік. Зокрема, вступить у володіння трьома головними базиліками Рима: Святого Павла за міськими стінами 20 травня та Святого Йоана Латеранського і Святої Марії Маджорі 25 травня.

Він також проведе свою першу загальну аудієнцію 21 травня та зустрінеться зі співробітниками Римської курії та Держави-Міста Ватикану 24 травня.

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