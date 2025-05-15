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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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Папі Римському передали списки українських полонених - Коордштаб

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Понтифік наголосив, що його серце з Україною.

Папі Римському передали списки українських полонених - Коордштаб

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Перелік імен полонених воїнів понтифіку передала представниця родин військових під час зустрічі Папи зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Деталі

Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням. Понтифік у свою чергу повторив, що його серце з Україною.

Наявного в України обмінного фонду недостатньо, аби повернути всіх полонених - Коордштаб11.04.25, 15:36 • 7957 переглядiв

Моє серце із стражденним і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!

 – наголосив Папа Римський.

"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів28.03.25, 14:29 • 25989 переглядiв

Як уточнили в Коордштабі, делегація вірян на чолі з Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на інтронізацію Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться 18 травня. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Лілія Набока

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