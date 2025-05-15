Папі Римському передали списки українських полонених - Коордштаб

Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які перебувають у російському полоні. Перелік імен полонених воїнів понтифіку передала представниця родин військових під час зустрічі Папи зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Глава Української греко-католицької церкви привітав Папу Римського з обранням. Понтифік у свою чергу повторив, що його серце з Україною.

Наявного в України обмінного фонду недостатньо, аби повернути всіх полонених - Коордштаб

Моє серце із стражденним і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!