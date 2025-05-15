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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

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Папе Римскому передали списки украинских пленных - Коордштаб

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в российском плену. Понтифик подчеркнул, что его сердце с Украиной.

Папе Римскому передали списки украинских пленных - Коордштаб

Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в российском плену. Перечень имен пленных воинов понтифику передала представительница семей военных во время встречи Папы с общинами Восточных Католических Церквей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Детали

Глава Украинской греко-католической церкви поздравил Папу Римского с избранием. Понтифик в свою очередь повторил, что его сердце с Украиной.

Имеющегося у Украины обменного фонда недостаточно, чтобы вернуть всех пленных – Коордштаб11.04.25, 15:36 • 7957 просмотров

Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир – справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи!

 – подчеркнул Папа Римский.

"На щите": в Украину вернули тела 909 павших воинов28.03.25, 14:29 • 25989 просмотров

Как уточнили в Коордштабе, делегация верующих во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на интронизацию Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Лилия Набока

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