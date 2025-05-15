Папе Римскому передали списки украинских пленных - Коордштаб
Киев • УНН
Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в российском плену. Понтифик подчеркнул, что его сердце с Украиной.
Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в российском плену. Перечень имен пленных воинов понтифику передала представительница семей военных во время встречи Папы с общинами Восточных Католических Церквей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Детали
Глава Украинской греко-католической церкви поздравил Папу Римского с избранием. Понтифик в свою очередь повторил, что его сердце с Украиной.
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Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир – справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи!
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Как уточнили в Коордштабе, делегация верующих во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия.
Напомним
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