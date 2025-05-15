Папе Римскому передали списки украинских пленных - Коордштаб

Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в российском плену. Перечень имен пленных воинов понтифику передала представительница семей военных во время встречи Папы с общинами Восточных Католических Церквей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Детали

Глава Украинской греко-католической церкви поздравил Папу Римского с избранием. Понтифик в свою очередь повторил, что его сердце с Украиной.

Имеющегося у Украины обменного фонда недостаточно, чтобы вернуть всех пленных – Коордштаб

Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир – справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи! – подчеркнул Папа Римский.

"На щите": в Украину вернули тела 909 павших воинов

Как уточнили в Коордштабе, делегация верующих во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на интронизацию Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.