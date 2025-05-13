Зеленський планує відвідати інтронізацію Папи Римського Лева XIV - ОП
Київ • УНН
Володимир Зеленський може поїхати на інтронізацію Папи Римського Лева XIV 18 травня. За словами Єрмака, Рим - чудове місце для зустрічей з іноземними лідерами.
Президент України Володимир Зеленський може поїхати на інтронізацію Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться 18 травня. Про це виданню Reuters заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Він планує приїхати, але ви знаєте, що до неділі у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей
Глава ОП додав, що "звичайно, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що Зеленський буде щасливий бути в Римі в цей день".
Також він наголосив, що Рим прекрасне місце для зустрічей Зеленського з іншими іноземними лідерами.
Зустріч із Трампом стала тому підтвердженням
Проте, як зазначає видання, США поки не повідомили, хто представлятиме їхню країну у неділю.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили повернення полонених та дітей, а також глава держави запросив Папу до України.