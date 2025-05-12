Повернення полонених та дітей, які були вкрадені рф: Зеленський розкрив подробиці розмови з Папою Левом XIV

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
19:01 • 2470 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

15:56 • 14535 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

15:48 • 27222 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

15:00 • 44737 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

14:27 • 50597 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 30007 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
12 травня, 13:00 • 27615 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12 травня, 12:34 • 27028 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
12 травня, 11:05 • 26024 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 32507 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
43%
748мм
Популярнi новини

Угрупування рф, яке "пролізло" за річку Оскіл, не спроможне на активні штурмові дії - речник ОСУВ "Хортиця"

12 травня, 09:47 • 11705 перегляди

"Не бурчимо, тепло ще прийде": синоптик попередила, що холодна погода затримається

12 травня, 10:52 • 24290 перегляди

Понад 4,26 млн українців скористалися статусом тимчасового захисту в ЄС на березень-2025

12 травня, 11:10 • 59538 перегляди

Речник кремля пєсков заявив, що мова ультиматумів є неприйнятною для москви

12 травня, 13:00 • 7202 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 25446 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

15:00 • 44737 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

14:27 • 50597 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 85621 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 108679 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 92855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 25711 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 68032 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 44158 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 50258 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 130451 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Повернення полонених та дітей, які були вкрадені рф: Зеленський розкрив подробиці розмови з Папою Левом XIV

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Президент України провів розмову з новообраним Папою Римським Левом XIV. Обговорили повернення полонених та дітей, а також домовились про зустріч в Україні.

Повернення полонених та дітей, які були вкрадені рф: Зеленський розкрив подробиці розмови з Папою Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили повернення полонених та дітей, а також глава держави запросив Папу до України. Про це Глава держави сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні також дуже гарна розмова з Папою Римським – я почав із цього день. Папа Лев XIV сказав теплі й дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий і стійкий мир для нашої країни та повернення наших людей – безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну 

- сказав Зеленський.

Зеленський запросив Папу Лева XIV в Україну, домовилися спланувати зустріч12.05.25, 12:27 • 2660 переглядiв

Нагадаємо

Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.95
Bitcoin
$101,643.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,234.06
Ethereum
$2,435.99