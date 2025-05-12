Повернення полонених та дітей, які були вкрадені рф: Зеленський розкрив подробиці розмови з Папою Левом XIV
Київ • УНН
Президент України провів розмову з новообраним Папою Римським Левом XIV. Обговорили повернення полонених та дітей, а також домовились про зустріч в Україні.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили повернення полонених та дітей, а також глава держави запросив Папу до України. Про це Глава держави сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Була сьогодні також дуже гарна розмова з Папою Римським – я почав із цього день. Папа Лев XIV сказав теплі й дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий і стійкий мир для нашої країни та повернення наших людей – безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну
Зеленський запросив Папу Лева XIV в Україну, домовилися спланувати зустріч12.05.25, 12:27 • 2660 переглядiв
Нагадаємо
Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.