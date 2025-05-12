Возвращение пленных и детей, которые были украдены рф: Зеленский раскрыл подробности разговора с Папой Львом XIV
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Обсудили возвращение пленных и детей, а также договорились о встрече в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Они обсудили возвращение пленных и детей, а также глава государства пригласил Папу в Украину. Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Был сегодня также очень хороший разговор с Папой Римским – я начал с этого день. Папа Лев XIV сказал теплые и очень важные слова об Украине, о наших людях, о справедливом и устойчивом мире для нашей страны и возвращении наших людей – безусловно, возвращении пленных и детей, которые были украдены россией. Я поблагодарил за поддержку. Мы обсудили возможные встречи. Я пригласил Папу приехать в Украину
Зеленский пригласил Папу Льва XIV в Украину, договорились спланировать встречу12.05.25, 12:27 • 2660 просмотров
Напомним
Новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост.