Возвращение пленных и детей, которые были украдены рф: Зеленский раскрыл подробности разговора с Папой Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Они обсудили возвращение пленных и детей, а также глава государства пригласил Папу в Украину. Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня также очень хороший разговор с Папой Римским – я начал с этого день. Папа Лев XIV сказал теплые и очень важные слова об Украине, о наших людях, о справедливом и устойчивом мире для нашей страны и возвращении наших людей – безусловно, возвращении пленных и детей, которые были украдены россией. Я поблагодарил за поддержку. Мы обсудили возможные встречи. Я пригласил Папу приехать в Украину