Зеленский пригласил Папу Льва XIV в Украину, договорились спланировать встречу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV в Украину и сообщил о планах организовать личную встречу с понтификом, пишет УНН.

Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей - написал Зеленский.

Со слов Президента, "договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время".

Зеленский впервые поговорил с Папой Львом XIV: повторил о готовности к прямым переговорам и ожидает ответа рф