Зеленский пригласил Папу Льва XIV в Украину, договорились спланировать встречу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину. Зеленский подчеркнул, что визит Папы принесет надежду всем верующим.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV в Украину и сообщил о планах организовать личную встречу с понтификом, пишет УНН.
Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей
Со слов Президента, "договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время".
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