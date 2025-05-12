Зеленский впервые поговорил с Папой Львом XIV: повторил о готовности к прямым переговорам и ожидает ответа рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV. Обсудили мир, освобождение пленных, возвращение депортированных рф детей и прекращение огня. Зеленский проинформировал о готовности к переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, и ожидания реакции рф, пишет УНН.

Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных - сообщил Зеленский в соцсетях.

Со слов Президента, также говорили о тысячах депортированных россией украинских детей. "Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, в свои семьи", - сообщил Глава государства.

Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, что мы неоднократно подчеркивали. Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем ответных шагов со стороны россии - проинформировал Зеленский.

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Президент отметил, что "пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину". "Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", - подчеркнул Глава государства.

"Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - указал Зеленский.

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