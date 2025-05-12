Зеленський вперше поговорив з Папою Левом XIV: повторив про готовність до прямих перемовин і очікує відповіді рф

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з Папою Римським Левом XIV. Обговорили мир, звільнення полонених, повернення депортованих рф дітей та припинення вогню. Зеленський поінформував про готовність до переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, і очікування на реакцію рф, пише УНН.

Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених