Зеленський вперше поговорив з Папою Левом XIV: повторив про готовність до прямих перемовин і очікує відповіді рф
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив з Папою Римським Левом XIV мир, звільнення полонених, повернення депортованих дітей та припинення вогню. Також запросив здійснити візит в Україну.
Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з Папою Римським Левом XIV. Обговорили мир, звільнення полонених, повернення депортованих рф дітей та припинення вогню. Зеленський поінформував про готовність до переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, і очікування на реакцію рф, пише УНН.
Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених
Зі слів Президента, також говорили про тисячі депортованих росією українських дітей. "Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин", - повідомив Глава держави.
Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку росії
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Президент зазначив, що "запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну". "Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", - наголосив Глава держави.
"Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", - вказав Зеленський.
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