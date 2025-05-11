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"Ніколи більше війни": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

Київ • УНН

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У першому недільному благословенні Папа Лев XIV закликав до справедливого миру в Україні та звільнення військовополонених. Він також закликав до повернення українських дітей додому.

"Ніколи більше війни": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

У своєму першому недільному благословенні як новообраний понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого миру в Україні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

"Я теж звертаюся до великих держав світу, повторюючи одвічний заклик "Ніколи більше війни"", - сказав Лео з лоджії собору Святого Петра, звертаючись до приблизно 100 000 людей, які зібралися внизу.

Як пише ЗМІ, це був перший раз, коли Лев повернувся в лоджію відтоді, як він уперше з'явився світу в четвер увечері після свого чудового обрання папою. Тоді він також передав послання миру.

Папа Лев також процитував Папу Франциска, який засудив низку конфліктів, що спустошують сьогодні світ, назвавши це "третьою світовою війною по частинах".

"Я несу у своєму серці страждання улюбленого українського народу", - сказав він. "Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і міцного миру".

Він закликав до звільнення військовополонених і повернення українських дітей у їхні сім'ї.

Україна сподівається на підтримку Ватиканом зусиль для досягнення миру: як Зеленський привітав нового Папу Римського08.05.25, 21:19 • 10139 переглядiв

Аліна Волянська

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