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Зеленский будет в Турции, даже если рф не согласится на прекращение огня - Axios

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Турции в четверг. Встреча состоится, если Россия согласится на прекращение огня.

Зеленский будет в Турции, даже если рф не согласится на прекращение огня - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что позже на этой неделе он поедет в Турцию для встречи с главой кремля владимиром путиным, и Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит состоится независимо от решения россии о прекращении огня, пишет УНН.

Украинский чиновник сказал, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если россия не согласится начать прекращение огня в понедельник

- говорится в публикации.

Как пишет издание, если встреча состоится, это будет первая такая встреча с начала российско-украинской войны более трех лет назад.

Дополнение

Зеленский повторил надежду на прекращение огня в своем посте в Х, где анонсировал свой визит в Турцию.

"Я буду ждать путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что в этот раз россияне не будут искать оправданий", - написал Зеленский.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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