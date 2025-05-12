Зеленский будет в Турции, даже если рф не согласится на прекращение огня - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что позже на этой неделе он поедет в Турцию для встречи с главой кремля владимиром путиным, и Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит состоится независимо от решения россии о прекращении огня, пишет УНН.

Украинский чиновник сказал, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если россия не согласится начать прекращение огня в понедельник - говорится в публикации.

Как пишет издание, если встреча состоится, это будет первая такая встреча с начала российско-украинской войны более трех лет назад.

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Зеленский повторил надежду на прекращение огня в своем посте в Х, где анонсировал свой визит в Турцию.

"Я буду ждать путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что в этот раз россияне не будут искать оправданий", - написал Зеленский.

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

На прошлой неделе президент Трамп призвал к "30-дневному безусловному прекращению огня" между россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно "не будет соблюдаться".

Трамп призвал Украину и россию к 30-дневному перемирию и предостерег о санкциях

В субботу Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника.

Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Четыре лидера "коалиции желающих" призвали рф к 30-дневному прекращению огня для переговоров

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Путин предложил дату и место для прямых переговоров с Украиной и сделал другие заявления: видео выступления

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в посте в Truth Social.



Украина должна согласиться на переговоры с рф в Турции немедленно - Трамп