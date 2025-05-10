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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"
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Четыре лидера "коалиции желающих" призвали рф к 30-дневному прекращению огня для переговоров

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши призвали россию к полному прекращению огня на 30 дней. Они хотят создать пространство для переговоров о справедливом мире и усилить давление на рф.

Четыре лидера "коалиции желающих" призвали рф к 30-дневному прекращению огня для переговоров

Лидеры "коалиции желающих", которые прибыли в Украину с визитом, сделали совместное заявление и призвали россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Это первый совместный визит лидеров четырех европейских стран (Франции, Великобритании, Германии и Польши) в Украину.

Мы ясно понимаем, что кровопролитие должно прекратиться. россия должна прекратить свое незаконное вторжение 

- заявили лидеры в совместном заявлении.

Лидеры коалиции добавили:

"Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире".

Они предупредили:

"Мы продолжим увеличивать нашу поддержку Украины. Пока россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на военную машину россии".

Добавим

По информации издания, позже они планируют провести виртуальную встречу, чтобы проинформировать других европейских лидеров о шагах по созданию европейских сил, которые могли бы обеспечить Украине безопасность после войны.

Такие силы "помогли бы восстановить вооруженные силы Украины после любого мирного соглашения и укрепить уверенность в любом будущем мире", — говорится в заявлении лидеров.

Ранее россия заявила, что не потерпит никакого западного военного присутствия на Украине после окончания боевых действий, и предупредила, что это предложение может спровоцировать войну между москвой и НАТО.

В резиденции Зеленского проходит встреча с лидерами "коалиции желающих" - СМИ10.05.2025, 11:23 • 1130 просмотров

Напомним

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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