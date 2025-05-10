Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції рішучих"
Київ • УНН
Президент Франції, премʼєри Польщі та Британії, а також канцлер Німеччини зустрінуться з українськими лідерами. Обговорять гарантії безпеки та посилення безпеки в Європі.
У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це інформує УНН із посиланням на Канцелярію прем'єр-міністра Польщі у соцмережі Х.
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До Києва на зустріч "коаліції охочих" прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Туск та Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц.
Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також був голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.